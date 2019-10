Milan, Pioli: "Errori gravi". I tifosi ironizzano: "Non è Natale ma noi facciamo i regali"

Il Milan ha perso per 2-1 in casa della Roma di Fonseca e ora la situazione si fa difficile per i rossoneri che ieri all'Olimpico hanno commesso troppi errori. Stefano Pioli al termine del match ci ha messo la faccia davanti alle telecamere e ai microfoni di Sky ha bacchettato i suoi: "Sono stati commessi errori troppo grandi dopo essere riusciti a riprendere la partita, probabilmente l'inerzia della stessa sarebbe stata dalla nostra parte, ma non si può fare un errore del genere come quello sul secondo gol della Roma. Rispetto a domenica scorsa è un passo indietro, dobbiamo fare meglio. Ora è inutile andare sul singolo o sul reparto, c'è da lavorare su tante cose. Con più attenzione si poteva tenere la partita in equilibrio, poi l'errore importante ci ha fatto andare sotto. Certi errori non si possono commettere".

Il tecnico rossonero ha poi continuato parlando dei correttivi da applicare per cercare di uscire dal tunnel: "Ci è mancata la zampata per il secondo pari, ma ci abbiamo provato. Non credo sia mancata la cattiveria, a questo livello non si possono fare tutti questi errori tecnici, li abbiamo pagati a caro prezzo. Abbiamo le qualità per essere più pericolosi rispetto a stasera, ci vuole più attenzione in partite equilibrate come queste. Il coraggio non ci è mancato, ci abbiamo provato, ma nel momento topico abbiamo subito il gol e conseguente contraccolpo psicologico".

Pioli dovrà lavorare per tirare fuori il Milan dalle sabbie mobili e nel frattempo i tifosi rossoneri stanno ironizzando sulla situazione della squadra con un misto di rabbia e rassegnazione:

Concediamo opportunità agli avversari come se pensassimo che siano fessi come noi. #RomaMilan — ComunqueMilan (@ComunqueMilan) October 27, 2019

Adani la tocca piano: “Mancano due mesi a Natale... ma il Milan continua a fare regali” #RomaMilan pic.twitter.com/8mZjl7AggH — Conato Derullo (@donatocerullo) October 27, 2019

Elliott salva il Milan dal fallimento e poi lo porta in serie B — alessio crobu (@alessiocrobu) October 27, 2019

#RomaMilan 2-1



Uomini deboli destini deboli



Uomini forti destini forti — Simone Cristao (@SimoneCristao) October 27, 2019

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?