Il Milan riparte contro il Crotone: 1-0 siglato da Bonucci

Il Milan di Gattuso non sbaglia e vince la sua prima partita del 2018. I rossoneri hanno avuto la meglio sul Crotone di Walter Zenga grazie alla rete siglata da Leonardo Bonucci, alla sua prima gioia in rossonero. Il Diavolo ha meritato la vittoria anche se nel finale di partita ha rischiato di subire il pareggio dai calabresi. Con questo successo il Milan sale a quota 28 punti, mentre il Crotone resta fermo a quota 15.

Il Milan parte aggressivo nel primo tempo con Suso che va al tiro già dopo un minuto dopo la sponda di Cutrone: para facilmente Cordaz. I rossoneri continuano a spingere e il secondo pericolo avviene al 22' quando Bonucci colpisce di testa a campanile e Cordaz la mette in angolo. Al 26' Calhanoglu fa tutto da solo, lascia sul posto il suo avversario entra in area e calcia di sinistro: para con i piedi il numero uno del Crotone. Kessie la mette alta al 35' mentre al 40' Bonaventura la mette fuori di testa da pochi passi. Cordaz al 41' compie un bell'intervento sul tiro di Biglia mentre due minuti dopo vola e compie un miracolo sul tiro di Suso deviato con la testa da Calhanoglu.

Nella ripresa il Milan torna a spingere e al 54' trova il gol del vantaggio con il pimo gol di Leonardo Bonucci in stagione e con la maglia rossonera. L'ex Juventus la mette dentro sugli sviluppi di una mischia. Tre minuti dopo, Cutrone di testa la mette fuori. Bonaventura va al tiro ma Cordaz gli dice ancora no, mentre al 63' Maresca annulla il gol del 2-0 di Kessie dopo aver consultato il Var. Il Crotone si sveglia al 64' con Trotta che scalda le mani a Donnarumma, poi Kessie chiude su Crociata. Sampirisi di testa non centra il bersaglio grosso e Calhanoglu al 74' sbaglia tutto su assist di Calabria. Suso al 77' va vicino al gol del 2-0 con un bel sinistro a giro. Trotta all'80' per poco non sorprende Donnarumma e all'84' il numero uno rossonero salva tutto su Simy. Cordaz dice ancora no a Bonaventura all'89' e al 94' l'arbitro annulla il raddoppio al Milan.