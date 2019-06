Milan, suggestione Schick dalla Roma: può rilanciarsi con Giampaolo

Il calciomercato è appena iniziato ma l'asse Genova-Milano, come da tradizione, è già caldo. Sulla panchina del Milan, salvo sorprese dell'ultima ora, siederà quasi certamente Marco Giampaolo. Il tecnico della Sampdoria è a un passo dalla rescissione consensuale con il club blucerchiato e d'accordo con Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero in pectore, sta lavorando per costruire un Diavolo a sua immagine e somiglianza. In base alle ultime indiscrezioni i nomi nuovi per il Milan sono quelli del difensore danese Joachim Andersen e del centrocampista belga Dennis Praet, reduci da un'ottima stagione in blucerchiato.

Ma non è finita qui. Perché, sempre su input di Giampaolo, il Milan potrebbe andare su un altro ex giocatore della Samp: Patrik Schick. L'attaccante ceco, svezzato proprio dal tecnico abruzzese a Genova nella stagione 2016/2017, da quando si è trasferito alla Roma è diventato un oggetto misterioso. A destabilizzarlo ci hanno pensato prima il mancato passaggio alla Juventus (sfumato nell'estate 2017 a causa di alcuni problemi sorti durante le visite mediche), poi un rapporto non proprio cordiale con il pubblico romanista e con mister Eusebio Di Francesco, che ha provato - senza risultato - a trasformarlo in un centravanti da 4-3-3. Ruolo non adatto alle caratteristiche dell'attaccante classe 1996, 11 gol in 32 presenze con la Sampdoria nel ruolo di seconda punta.

La Roma sta per ufficializzare l'ingaggio del portoghese Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Anche Fonseca, come Di Francesco, è un profeta del 4-2-3-1. Modulo che finirebbe per danneggiare ancora una volta Schick, a suo agio solo in un attacco a due punte, l'assetto tattico che troverebbe al Milan con il suo "pigmalione" Giampaolo. A favorire la trattativa potrebbe essere un altro portoghese: André Silva. Il centravanti portoghese, oggetto misterioso rossonero di due anni fa, è tornato al Milan dopo il prestito al Siviglia che ha deciso di non riscattarlo: troppi i 38 milioni chiesti dal club rossonero. All'incirca lo stesso valore del cartellino di Schick, passato nel 2017 dalla Sampdoria alla Roma in un affare, tra un bonus e l'altro, da 42 milioni. La Roma sta per vendere Dzeko all'Inter e ha bisogno di un centravanti come Silva. Insomma, ci sono tutte le condizioni perché l'affare vada in porto...