Mondiali di atletica, Giorgi bronzo nella marcia 50 km

Dopo l'ottimo settimo posto di Filippo Tortu nella finale dei 100 metri, arriva la prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di atletica in corso in Qatar. A conquistarla nella canicola di Doha è stata Eleonora Anna Giorgi, che ha conquistato il bronzo nella 50 km di marcia. L'azzurra si è piazzata al terzo posto dietro alle cinesi Liang Rui e Li Maocuo. La 30enne marciatrice milanese, tesserata per le Fiamme Azzurre, è andata a podio al termine di una prova di carattere, conclusa con il tempo di 4 ore, 29 minuti e 13 secondi, quasi mezz'ora in più del primato europeo della disciplina, centrato dalla stessa Giorgi a metà maggio in Coppa Europa.

Ad influire sulla prestazione dell'azzurra - brava a superare alcuni momenti di crisi mantenendo il vantaggio sulle più dirette inseguitrici - è stato il caldo opprimente di Doha, malgrado la gara si sia disputata di notte. " È la prima medaglia italiana in questi Mondiali e la prima anche per me. Sono contenta e fiera di averla conquistata con la maglia della Nazionale ", la sua esultanza dopo avere tagliato il traguardo con due bandiere tricolori in mano. " Ho usato testa, gambe e soprattutto il cuore, per superare i problemi di stomaco che mi hanno rallentata. Ho anche rischiato di non farcela, ma ci tenevo veramente tanto. Sapevo che era un'occasione da cogliere e non volevo lasciarmela scappare ", ha aggiunto la marciatrice azzurra, prima di parlare delle difficilissime condizioni ambientali. " È stata una gara difficile per tutti, nessuno è abituato a competere in queste condizioni ".

Ad anticiparla sul traguardo sono state Liang Rui (tempo 4h23'26") e Li Maocuo (4h26'40"). Ai piedi del podio l'ucraina Olena Sobchuk (4h33'38", a oltre quattro minuti dalla Giorgi). Non è andata altrettanto bene alle altre due azzurre in gara, Nicole Colombi e Mariavittoria Becchetti, che non hanno terminato la corsa. Grande e comprensibile soddisfazione, invece, per la 30enne lombarda. " Per me questa medaglia ha un valore inestimabile, è qualcosa di grande, al termine di una stagione magica. La dedico a me stessa, per aver tenuto duro e aver creduto in questo sogno senza mai arrendermi ". Con questa diventano 44 le medaglie azzurre nella storia dei Mondiali di atletica, la sedicesima nella marcia.

Nella notte, si è disputata anche la 50 km di marcia maschile. Medaglia d'oro al giapponese Yusuke Suzuki, con il tempo di 4 ore, 4 minuti e 20 secondi. Argento al portoghese Joao Vieira (4h04'59''), bronzo al canadese Evan Dunfee (4h05'02"). Niente da fare per i due azzurri in gara. Solo 16esimo Michele Antonelli in 4h22'20", mentre Teodorico Caporaso si è ritirato.