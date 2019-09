Mondiali di basket, l'Italia vince ancora: travolta l'Angola 92-61

L'Italia supera l'Angola con il punteggio di 92-61 e conquista la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali di basket.

Dopo il successo all'esordio contro le Filippine, l'Italbasket conferma l'ottima forma superando agevolmente anche l'Angola. Una vittoria importantissima, che assicura ai ragazzi di Meo Sacchetti un posto nelle prime 16 della competizione e il pass di partecipazione al torneo preolimpico, basterà attendere la scontata vittoria della Serbia contro le Filippine per averne la certezza matematica. Prestazione solida e di qualità per Danilo Gallinari e compagni, un'iniezione di fiducia importante in vista dell'impegno proibitivo contro la Serbia con in palio il primo posto nel girone.

La partita

Secondo impegno degli azzurri a Foshan, si parte con il quintetto titolare: Hackett, Belinelli, Datome, Gallinari, Biligha. L'Italia scappa via già nel primo quarto con un eloquente parziale di 25-11. In avvio è la fase difensiva azzurra a fare la differenza contro la fisicità imponente dell'Angola, che fatica a far punti con un pessimo 8 su 30. Si chiude a metà partita sul 44-21, partita già in ghiaccio grazie ad un Marco Belinelli in grande spolvero. Il dominio è ancora più netto nel terzo quarto, la vittoria è messa al sicuro con un rassicurante margine di 28 punti. L'ultimo quarto è pura gestione, Sacchetti lascia a riposo Gallinari, Datome e Belinelli mettendo dentro Filloy, Della Valle, Abass, Brooks e Tessitori. Finale con animi molto caldi e accesi. Testata di Paulo ad Alessandro Gentile dopo una scontro verbale tra i due e fallo antisportivo per entrambi. Non c'è più tempo, l’Italia batte l’Angola per 92-61 e praticamente accede alla seconda fase. Top scorer Belinelli con17 punti, undici punti per Daniel Hackett. Gli azzurri salgono al primo posto nel gruppo D a quota 4 punti, prossimo impegno contro la Serbia mercoledì 4 settembre alle 13.30, in palio il primo posto nel girone.

Il Tabellino

ITALIA-ANGOLA 92-61 (25-11; 19-10; 26-21; 22-19)

ITALIA: Abass 11, Belinelli 17, Biligha 3, Brooks 11, Datome 8, Della Valle 8, Filloy 0, Gallinari 7, Gentile 8, Hackett 11, Tessitori 8, Vitali 0. Ct Sacchetti.

