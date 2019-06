Mondiali femminili, Italia ko con l'Olanda: finisce il sogno delle azzurre

Termina il cammino dell'Italia sconfitta 2-0 dall'Olanda ai quarti di finale dei Mondiali femminili allo Stade du Hainaut di Valenciennes.

Finisce il sogno delle ragazze di Milena Bertolini, che si inchinano alla quotata Olanda, campione d'Europa in carica. Vincono con merito le Oranje, che provano sempre a fare la partita con un gioco brillante e propositivo. Solo applausi per le azzurre che combattono, soffrono e restano in partita fino al terribile uno due olandese con Miedema e Van der Gragt, che mettono fine ad un cammino entusiasmante.

L'Olanda parte subito all'attacco spingendo sulle corsie laterali. I ritmi non sono elevati per via del gran caldo, meglio l'Olanda più manovriera rispetto all'Italia senza però creare occasioni da rete. Le azzurre escono dal guscio al 18', errore sottoporta della Bergamaschi che non sfrutta una sponda aerea di Bonansea. L'esterno azzurro calcia debolmente e centralmente con Van Veenendaal che blocca senza problemi. Dopo il buon inizio adesso l'Olanda non riesce più a organizzare il gioco in maniera pericolosa e sbaglia molti appoggi e passaggi semplici. Al 36' altra occasione per l'Italia: Giacinti viene servita al limite dell'area appena decentrata sulla sinistra: il diagonale è però fuori misura e finisce a lato. In chiusura del primo tempo contropiede pericoloso dell'Olanda con Van de Donk che non se la sente di calciare di sinistro da dentro l'area e permette alla difesa azzurra di chiudere e liberare.

Secondo tempo subito di marca oranje. Al 49' pericolo per la difesa azzurra con Van de Sanden che crossa da dentro l'area per Miedema, che non riesce a girare a rete da buona posizione. Olanda sfonda sempre sulla destra adesso: ancora un cross insidioso di Van de Sanden che questa volta serve Mertens che stoppa e tira, ma Giuliani blocca a terra. Al 58' le azzurre tremano, conclusione fantastica di Van de Donk dal limite ma la palla che si infrange sulla traversa e torna in campo. Al 70' la svolta del match Miedema di testa anticipa tutte a centro area su una punizione dalla sinistra e gira alle spalle di Giuliani che nulla può. L'Italia risente del gol subito e subisce il raddoppio ancora con un colpo di testa: all'80' cross di Spitse dalla destra per la centrale difensiva Van Der Gragt che mette in rete. Le azzurre provano a riaprire la gara, la neo entrata Sabatino va al tiro da pochi passi ma Van Veenendaal respinge in corner. Non c'è più tempo, le olandesi controllano con ordine e approdano in semifinale dove aspettano la vincente tra Germania e Svezia. Finisce la splendida avventura delle azzurre, che escono dal campo tra meritati applausi.

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Guagni, Linari, Gama, Bartoli (46' Boattin); Bergamaschi (75' Serturini), Galli, Giugliano, Cernoia; Bonansea (55' Sabatino), Giacinti. Ct Bertolini.

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt (87' Dekker), Van Lunteren; Spitse, Van de Donk, Groenen; Martens, Vande Sanden (56' Beerensteyn), Miedema (87' Roord). Ct Wiegman.

MARCATORI: 70' Miedema (O), 80' Van der Gragt (O)

