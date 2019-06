Mondiali femminili, l'Italia supera 5-0 la Giamaica: tris di Cristiana Girelli

L'Italia non si ferma più, le azzurre superano la Giamaica con il punteggio di 3-0, allo Stade Auguste-Delaune di Reims, nella seconda partita valida per i Mondiali Femminili e conquistano l'accesso agli ottavi di finale.

Vincere per continuare a sognare. Dopo la vittoria entusiasmante contro l'Australia, le ragazze di Milena Bertolini continuano la striscia vincente battendo nettamente la Giamaica, fanalino di coda del girone con una prestazione molto convincente.

L'Italia parte forte ed è Barbara Bonansea la più vivace tra le azzurre, al 5' prima ci prova dalla distanza poi al 10' sempre sull'out di sinistra è stesa da Swaby, l'arbitro Keighley dopo aver rivisto al Var indica il dischetto. Alla battuta Cristiana Girelli si fa intuire il tiro dal portiere Schneider, che però si muove in anticipo. L'arbitro decide per la ripetizione e Girelli stavolta non sbaglia spiazzando il portiere caraibico. Al 25' il raddoppio, calcio d'angolo dalla destra di Giugliano, velo di Bonansea e sempre Girelli con una deviazione di coscia mette in rete. Al 28' le azzurre rischiano di dilagare, angolo di Cernoia dalla sinistra tira prima Bergamaschi, stoppata da Schneider, e poi Sabatino che colpisce in pieno la traversa. Uno due letale delle azzurre che controllano con attenzione fino termine della prima frazione.

Inizia la ripresa e arriva subito il terzo sigillo di Cristiana Girelli, al 46' Bergamaschi lavora un pallone sulla fascia e serve indietro Giugliano che crossa di prima intenzione verso la numero 10 azzurra che di testa anticipa Schneider, non impeccabile nell'uscita. Al 58' si fa vedere la Giamaica, Il portiere azzurro Giuliani rischia tantissimo su Shaw provando a dribblarla in area di rigore e perdendo palla. La Giamaica però non riesce ad approfittarne e la mezza rovesciata della stessa Shaw finisce sul viso di Gama che resta a terra. Al 71' l'Italia cala il poker, azione delle due neo entrate: Boattin serve Aurora Galli che al limite dell'area, controlla e calcia di potenza piegando le mani di Schneider. All'81' c'è ancora tempo per un'altra rete, sempre Galli si inserisce perfettamente sul lancio profondo di Giugliano e a tu per tu con Schneider la salta e mette in rete, chiudendo la partita con un rotondo 5-0.

Grazie a questa vittoria le azzurre conquistano altri tre punti in classifica e volano così agli ottavi di finale, portandosi in vetta con 6 punti e staccando Brasile e Australia ferme a quota tre punti. Prossimo appuntamento lunedì 18 giugno contro il Brasile, ultimo match del girone di qualificazione.

GIAMAICA (4-4-2): Schneider; Campbell, Plummer, A. Swaby, Blackwood; Adamolekun (76' Silver), Solaun, C. Swaby (46' Sweetman), Asher; Shaw, Grey (66' Brown). All. Menzies.

Italia (4-3-3): Giuliani; Guagni (57' Boattin), Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi (65' Galli), Giugliano, Cernoia; Bonansea; Girelli (72' Giacinti), Sabatino. All. Bertolini.

MARCATORI: 12', 25', 46' Girelli (I), 71', 81' Galli (I)

