Mondiali di rugby, l'Italia vince e convince contro il Canada

L'Italia di Conor O'Shea ha dato una pronta risposta alle critiche dopo la scialba prestazione, seppur vincente, offerta contro la Namibia all'esordio del mondiale di rugby che si sta disputando in Giappone. Gli azzurri hanno affrontato con grande maturità il Canada battuto con il punteggio finale di 48-7 (17-0 il primo tempo). Tanti i cambi da parte del commissario tecnico rispetto alla partita contro gli africani che si era chiusa sul punteggio di 47-22 ma con troppi errori tecnici e con troppe concessioni in difesa. L'Italia conferma così il primato nel girone B con dieci punti, punteggio pieno, in due giornate e, manca ancora l'ufficialità, la nostra nazionale potrebbe anche essersi assicurata la qualificazione ai Mondiali del 2023 in Francia dato che il terzo posto è praticamente in tasca in un girone difficile con Nuova Zelanda e Sudafrica. Prossimo impegno contro il Sudafrica venerdì 4 ottobre alle ore 11:45 italiane.

La partita

Il bilancio finale della sfida contro il Canada recita: sette mete, 48 punti e un approccio finalmente da squadra anche se c'è ancora qualcosa da registrare a livello tattico e a livello difensivo. L'Italia è stata trascinata da una terza linea davvero di ottimo livello che hanno avuto quasi sempre la meglio in mischia sfruttando i punti di forza della squadra di O'Shea che ha chiuso la prima frazione con un netto 17-0 grazie a due mete di Steyn e del capitano Budd.

Nel secondo tempo l'Italia ha segnato 31 punti subendone sette dai canadesi che già nella prima frazione erano andati vicini per un paio di volte al bersaglio grosso. Il merito degli azzurri è stato quello di mantenere alta l'intensità di gioco che gli ha così permesso di realizzare altre cinque mete con Bigi, Negri, Bellini, Zani, Minozzi. Due mete incassate dall'Italia una al minuto 64' poi annullata grazie al TMO che ha riscontrato irregolarità e una regolare al minuto 69' siglata da Coe.

