Mondiali under 17, bufera sul giornalista argentino: "Neri nell'Italia? Toccherà abituarsi"

L'Italia under 17 ha fatto il suo esordio, con il botto, nella manifestazione in terra brasiliana vincendo con un netto 5-0 contro le Isole Salomone grazie alla doppietta dell'attaccante delle giovanili dell'Inter Wilfred Gnoto e ai gol di Cudrig, Tongya e Capone. Gnoto ha preso il posto di Sebastiano Esposito, baby talento nerazzurro trattenuto alla base da Antonio Conte per via dell'infortunio occorso ad Alexis Sanchez con le nazionali.

Gnoto non ha fatto dunque rimpiangere il suo compagno di squadra ed ha realizzato una doppietta importante che è così servita all'Italia per partire con il piede giusto in questi mondiali under 17. Le prodezze del giovane talento italiano, però, sono state commentate così da Gaston Recondo, noto giornalalista televisivo che si trova in Brasile per commentare il mondiale under 17 per l'emittente televisiva TyC Sports.

Recondo ha commentato così la doppietta del giovane talento azzurro: "Dei neri che giocano con l'Italia. Ormai bisognerà abituarsi anche a questo" . Le sue parole, però, sono state subito stigmatizzate dai tanti utenti su Twitter che hanno preso le distanze dalle parole del giornalista argentino definendo le sue frasi sfacciatamente di stampo razziale. L'emittente argentina come le parole del suo giornaliste siano state fraintese cercando di minimizzare l'accaduto e per ora il diretto interessato non si è esposto per difendersi dalle accuse di razzismo. In molti hanno poi fatto notare come Udogie, Tongya e lo stesso Gnoto siano nati in Italia e dunque legittimati a giocare per la nazionale azzurra.

"Jugadores de raza negra jugando para Italia, habrá que adaptarse a esto". Gastón Recondo. pic.twitter.com/L6tjDco0OX — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 29, 2019

