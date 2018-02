Montella risponde a Kessié: "Giocatori cercano delle scuse"

Piccolo scontro a distanza tra Kessié e Montella. Il centrocampista rossonero dopo la vittoria del Milan con la Roma ha puntato il dito contro il suo ex tecnico. E di fatto il rossonero non ha usato certo parole tenere per l'"aeroplanino" che adesso è volato a Siviglia: "Nella gara di andata non avevamo giocato male, ma alla fine abbiamo perso.



Oggi invece siamo stati bravi a portare a casa i tre punti. Lo spogliatoio è unito come prima, ma Gattuso ci sta facendo lavorare di più e questo si vede in campo, con Montella lavoravamo poco”. Insomma con queste parole il giocatore ha mandato un messaggio chiaro al suo ex allenatore. Ma Montella ha deciso di spiegare quanto accaduto: "Kessié mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che non era quello che voleva dire. Tutto è molto relativo, quando vinci tutto è più facile e quando perdi è più difficile. In generale i giocatori cercano tutti delle scuse".