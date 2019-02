Montesilvano, scoppia il caso Tequila: la proposta degli animalisti

La Lega del Cane di Pescara fa scoppiare un vero e proprio caso a difesa di Tequila, un pitbull ucciso con un'arma da fuoco da un agente della polizia municipale. Pochi giorni fa si è tenuta una manifestazione davanti a Palazzo di Città con l'intento di incontrare il sindaco Francesco Maragno che - così come gli altri rappresentanti delle istituzione - non ha preso una posizione ben precisa. L'associazione animalista ha diramato il seguente appello: " Tequila è stata la vittima dell'ignoranza e dell'incompetenza di persone che dovrebbero tutelare la sicurezza. tequila è stata la vittima del pregiudizio che purtroppo colpisce questa razza di cani. La sua morte non passerà in silenzio. Manifesteremo in maniera pacifica ma decisa davanti al Comune di Montesilvano per ricordare quella povera vittima e chiedere giustizia per lei. Tutte le persone amanti degli animali, del buon senso e della legalità sono invitate a partecipare“ .

La proposta del Movimento Animalista