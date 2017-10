Morini jr insulta la Pellegrini: "Sei il mio pene dell'anno"

Continua la querelle fra Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, anzi la campionessa italiana, in queste ore, ha aggiustato il tiro verso Tommaso Morini.

Tutto è iniziato con l'assegnazione del Premio Castagnetti a Stefano Morini, tecnico di Gregorio Paltrinieri. Stefano ha battuto per il quarto anno consecutivo Matteo Giunta, coach di Federica Pellegrini. Ma la campionessa non ci sta con il risultato dei giudici e sui social ha scritto: "Mi perdoneranno i diretti interessati, ma questo mio pensiero non è assolutamente fatto per un senso di antipatia nei loro confronti, ma solo per una questione di meritocrazia. Mi dispiace un sacco che questo premio non vada a te Matteo che sei riuscito in quest’impresa e oltretutto hai fatto migliorare di un secondo e mezzo Luca Pizzini. Ora abbiamo la certezza di come funzionano queste votazioni!! Va bene ci sta!! Ma per me e per il tuo gruppo SEI TU L’ALLENATORE DELL’ANNO!! COMPLIMENTI MATTE!".

Immediatamente Gregorio Paltrenieri ha replicato allo sfogo della Pellegrini attraverso un'intervista. L'atleta ha confessato che a stento è riuscito a credere alle parole di Federica perché "le ho trovate parole poco rispettose nei confronti del Moro e di chi ha vinto con lui". E ancora: "Questo è un premio federale, non l’Oscar. Capisco il desiderio di sostenere gli indubbi meriti del proprio tecnico, ma non lo si deve fare screditando il lavoro degli altri. È chiaro che Federica è brava, è forte, ma ripeto, si tratta di un premio, non è niente di che, non doveva prenderla sul personale, su queste cose bisognerebbe volare alto. E poi siamo compagni di Nazionale, siamo gente che si ammazza di fatica per raggiungere obiettivi importanti, nuotiamo tutti nella stessa direzione e questo tipo di puntualizzazioni non dovrebbe esistere".

Ma mentre la Pellegrini e Paltrenieri se le dicevano in faccia, per poi fare pace, sui social si scatenava il putiferio. Un utente, infatti, ha condiviso l'articolo della vittoria di Stefano Morini e lo sfogo della Pellegrini con una didascalia non troppo carina: "Grande Moro, alla Divina rode il culetto si vede che sa perdere... Un'altra occasione persa per stare zitta". Questo post, poi, è stato ripubblicato da Tommaso Morini, figlio di Stefano: "Sei tu Matte il mio pene dell'anno".

L'allusione a sfondo sessuale ha fatto infuriare la Pellegrini che ha minacciato di querelare Tommaso Morini. In queste ore, la campionessa italiana ha ricevuto centinaia di messaggi di sostegno e sui social ha ringraziato i suoi fan: "Grazie ragazzi del sostegno...raramente ho ricevuto offese sessiste e mai da persone così 'vicine'...per una donna è veramente brutale!".