Morte figlia Enrique: i tifosi della Romania fischiano

Vergognoso episodio a pochi istanti dall'inizio di Romania-Spagna, match valido per le qualificazioni a Euro 2020 che ha visto la Roja imporsi per 2-1 grazie alle reti di Ramos e Alcacer. I tifosi della compagine di casa si sono resi protagonisti di un gesto deplorevole: durante il minuto di raccoglimento che l'Uefa aveva dedicato alla morte della figlia di Luis Enrique, sono partiti fischi e urla.

Stupore

Ha dell'incredibile ciò che è andato in diretta tv e che poi è stato mostrato e diffuso anche in rete: rumoreggiando e intonando cori si è mancati di rispetto ad una situazione drammatica che imponeva buon senso e umanità.

Seems like the Romania fans didn't respect the minute's silence in memory of Luis Enrique's daughter Xana...#ROMvsESP pic.twitter.com/dePjGKkGYA — Gilles (@GrimandiTweets_) September 5, 2019

Notevole lo stupore da parte di calciatori, arbitri, allenatori e giocatori in panchina, abbracciati e a testa bassa per commemorare la piccola Xana: membri dello staff, collaboratori, tutti con lo sguardo impietrito. Pochi giorni fa il commissario tecnico Luis Moreno si è detto pronto a farsi da parte qualora Luis Enrique dovesse esprimere la volontà di tornare in panchina: " Per me Luis Enrique è un amico, e l’amicizia è la cosa più importante che ci sia. Se più avanti Luis vorrà ritornare in panchina, qui o altrove, io sarò felicissimo di farmi da parte per ricominciare a lavorare con lui ".

