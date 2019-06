Il commovente post del figlio di Reyes

Ha scosso il mondo del calcio e non solo la scomparsa di José Antonio Reyes, ex Real Madrid, Siviglia, Arsenal e Atletico Madrid. Il calciatore stava giocando nell'Estremadura - club che milita nel campionato di Serie B spagnolo - e ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale a Utrera. Il decesso è stato comunicato dal Siviglia, proprio dove era cresciuto calcisticamente.

Il saluto del figlio

Commovente il post pubblicato dal figlio di 12 anni, che sul proprio profilo Instagram ha ricordato così il padre: " Questo è l'ultimo momento che abbiamo passato insieme, papà... Quel giorno mi avevi dato consigli come fai sempre, ma oggi te ne sei andato per sempre e per me è un giorno davvero duro. Sono sempre stato e sarò sempre molto orgoglioso di te. Non abbiamo passato insieme tutto il tempo che avremmo voluto, ma solo noi sappiamo quanto ci siamo voluti bene. Ora so che dal cielo continuerai a prenderti cura di me e io non ti dimenticherò mai, ti voglio bene ". E infine ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno espresso cordoglio: " Grazie a tutti per i messaggi di affetto che sto ricevendo ".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?