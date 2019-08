Motogp Brno, Marquez vince davanti a Dovizioso e Miller

Uno scatenato Marc Marquez ha vinto in solitaria il gran premio della Repubblica Ceca sull'ostico circuito di Brno. Il fuoriclasse 26enne spagnolo si è messo alle spalle la Ducati di Andrea Dovizioso e l'australiano Jack Miller. Quato posto per Alex Rins, quinto Cal Crutchlow, sesto Valentino Rossi in sella alla sua Yamaha, settimo Fabio Quartararo, ottavo Danilo Petrucci, nono Nakagami, decimo Maverick Vinales compagno di squadra del Dottore.

This man is gonna need a bigger trophy cabinet!



50 not out in the premier class for @marcmarquez93! #CzechGP pic.twitter.com/Zw1JJLZlEz — MotoGP(@MotoGP) August 4, 2019

La Ducati di Dovizioso ha provato ad insidiare il Cabroncito che ha però stravinto dimostrando ancora una volta di avere la moto migliore e di essere il pilota più forte e continuo della Motogp, ormai da diverse stagioni. Di questo passo l'ottavo titolo mondiale in carriera sarà solo una formalità con quella di oggi a Brno che diventa la vittoria numero sei in stagione su dieci gare. Nella altre quattro Marquez ha ottenuto tre secondi posti e un ritiro. Rossi ha disputato una gara sufficiente ma non abbastanza per riuscire ad avvicinarsi al podio.

A return to form for @AndreaDovizioso!



Back on the podium with 2nd here in Brno! #CzechGP pic.twitter.com/aWmmFnYw3y — MotoGP (@MotoGP) August 4, 2019

Bello il tributo della Ducati all'addetto stampa deceduto in tragiche circostanze Luca Semprini scomparso a 35 anni:

A fitting tribute from Ducati as they say goodbye to their press officer and great friend, Luca Semprini



Ciao Luca pic.twitter.com/UuTVEox0VK — MotoGP (@MotoGP) August 4, 2019

