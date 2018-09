Motogp, Misano: Dovizioso vince davanti a Marquez e Crutchlow

Dopo la pole position di ieri Jorge Lorenzo non riesce a ripetersi anche in gara a Misano, anche se è un'altra Ducati a prendersi la vittoria con Andrea Dovizioso che si prende la vittoria, in maniera sontuosa, davanti allo spagnolo della Honda Marc Marquez e all'inglese Cal Crutchlow. Il centauro italiano della Rossa ha disputato una gara magistrale ed ha vinto con merito in un gran premio amico per tradizione ai piloti di casa nostra. Quarto posto per lo spagnolo Alex Rins che precede altri due connazionali come Maverick Vinales e Dani Pedrosa.

Settimo posto e mai in gara Valentino Rossi che per la prima volta è stato autore di una prova totalmente anonima. Ottavo Andrea Iannone, nono Bautista, decimo Johann Zarco, undicesimo Danilo Petrucci. La gara è stata condizionata dalla caduta al penultimo giro di Jorge Lorenzo che stava occupando in quel momento la seconda posizione. Con questo successo Dovizioso sale a quota 129 punti, al quarto posto dietro il trio composto da Marc Marquez, sempre più primo con 201 punti, a più 59 su Valentino Rossi secondo a quota 142. Terzo posto per Jorge Lorenzo a 129 che con l'eventuale secondo posto avrebbe scalzato il Dottore dalla seconda piazza.