Motogp, Qatar: Dovizioso vince su Marquez. Terzo Valentino Rossi

Andrea Dovizioso ha vinto la prima gara della stagione in Qatar, a Losail. Il pilota della Ducati, vice campione del Mondo, ha chiuso al comando al termine di una gara tirata ed emozionante, davanti allo spagnolo e suo rivale principe Marc Marquez, campione del Mondo nella passata stagione. Terzo tempo per un ottimo Valentino Rossi che per diversi giri si è trovato in seconda posizione dietro Johann Zarco che ha chiuso addirittura in ottava posizione dopo la pole position conquistata ieri nelle qualifiche e dopo aver condotto la gara per tanti giri.

Quarto posto inaspettato per Carl Crutchlow, quinto Danilo Petrucci, sesto Maverick Vinales, compagno di squadra di Valentino Rossi e autore di un'ottima rimnta. Settimo tempo per lo spagnolo Dani Pedrosa, ottavo Zarco, nono Andrea Iannone, ritirato Jorge Lorenzo, caduto con la sua Ducati. La gara è stata pazzesca con Dovizioso che all'ultima curva ha chiuso la porta in faccia a Marquez ed ha chiuso primo sul traguardo al fotofinish. La stagione del motomondiale promette già bene dunque con due italiani sul podio che fanno ben sperare per il prosieguo.