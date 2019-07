Nainggolan e il falso profilo su Twitter. Il belga non ci sta: "Segnalatelo"

Giuseppe Marotta nella giornata di ieri è stato molto chiaro nei confronti di Mauro Icardi e Radja Nainggolan: "Icardi e Nainggolan sanno di non rientrare nei piani tecnici dell'Inter. Abbiamo parlato con molta schiettezza e massima trasparenza ai diretti interessati, spiegando la posizione della società, che non significa sminuire le loro capacità. Entrambi sono ottimi giocatori, ottimi talenti. Il talento fa vincere le partite, ma è la squadra che fa vincere i campionati". Dopo settimane di silenzio ci ha pensato l'amministratore delegato nerazzurro a scatenare i media e i tanti tifosi che hanno vissuto sulle spine da metà febbraio ad oggi soprattutto per la situazione legata all'ex capitano più che al centrocampista belga.

L'ex Roma, nell'ultimo turno di campionato contro l'Empoli, ha segnato il gol del definitivo 2-1 che ha permesso all'Inter di volare al tabellone principale di Champions League facendo esultare tutti i tifosi nerazzurri. Qualche buontempone sui social ha deciso di cavalcare questa cosa facendo un tweet con un falso profilo a nome di Nainggolan: "Sono fuori dal progetto ma senza di me stavate in Europa League". Il 31enne di Anversa, però, ha subito cinguettato dal suo reale profilo Twitter chiedendo ai suoi seguaci e ad altri utenti di segnalare il profilo in questione.