Napoli-Atalanta, il dibattito è anche politico: il Var finisce in Parlamento

Il Napoli si è sentito defraudato ieri sera al San Paolo contro l'Atalanta. Il contatto Kjaer-Llorente non rivisto al Var dal direttore di gara Piero Giacomelli ha scatenato la rabbia di Carlo Ancelotti, poi espulso, del Presidente Aurelio De Laurentiis e di tanti tifosi azzurri tra cui il fratello di Lorenzo Insigne, Marco: "Siete la rovina del calcio". Il giorno dopo le polemiche non si sono di certo placate, anzi si sono moltiplicate fino a finre in Parlamento.

Il senatore del Pd Gianni Pittella ha pubblicato un lunghissimo post su Facebook chidendo un'interogazione bipartisan al Senato in collaborazione con il collega Gaetano Quagliarello: "AL MINISTRO DELLO SPORT. Premesso che tra i compiti del ministero rientra l’attività istituzionale per la lotta alla manipolazione dei risultati sportivi nonché la promozione della lealtà come componente qualificante di ogni iniziativa sportiva; che in data mercoledì 30 ottobre alle ore 19 si è disputata la partita della decima giornata del campionato di calcio tra Napoli e Atalanta, rispettivamente quarta e terza in classifica; che al minuto 85’ il signor Piero Giacomelli, arbitro della partita, ha negato in maniera plateale un rigore alla squadra di casa, il Napoli, per il fallo di un difensore dell’Atalanta sull’attaccante Fernando Llorente, sul risultato di due a uno per il Napoli"

Il lungo post di Pittella prosegue con una richiesta finale: " Il signor Giacomelli si è finanche rifiutato di ricorrere alla tecnologia della Var, Video Assistant Referee, introdotta nel campionato di calcio italiano nella stagione 2017-2018 per stroncare la piaga degli errori arbitrali e assicurare risultati puliti alle partite; che nello sviluppo della stessa azione l’Atalanta ha pareggiato; che alla fine della partita il Napoli è stato palesemente frodato perdendo due punti in classifica, scendendo al quinto posto. SI CHIEDE Quali iniziative voglia intraprendere per assicurare a milioni di appassionati di calcio la regolarità e l’imparzialità del campionato di Serie A".

