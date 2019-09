Napoli, i tifosi impazziscono per Diletta Leotta: "Fuori le t...". Ma lei li "boccia"

Il Napoli di Carlo Ancelotti ha vinto a fatica contro il Brescia di Eugenio Corini nell'anticipo dell'ora di pranzo di ieri che ha regalato diverse emozioni. Mario Balotelli è entrato in campo con in braccio la figlia Pia, avuta dalla relazione con la showgirl Raffaella Fico, e ha ricevuto l'applauso dai suoi tifosi ma anche di quelli partenopei che hanno apprezzato il gesto di Supermario che ha commosso un po' tutti al San Paolo.

Napoli-Brescia è stata, come da accordi televisivi stipulati nella passata stagione e per il prossimo triennio, un'esclusiva di Dazn e dunque presente allo stadio San Paolo c'era Diletta Leotta che ha scaldato il pre-partita dei i tifosi azzurri, di sesso maschile, che si sono scatenati con dei cori in favore dell'ex punta di diamante di Sky. In un video girato dagli spalti si sente chiaramente il coro: "Fuori le tette, Diletta fuori le tette", con la Leotta che con il sorriso ma visibilmente imbarazzata fa prima cenno di no con il dito indice e subito dopo fa il pollice verso, ma sempre sorridente, nei confronti della canzone dei tifosi del Napoli che hanno poi intonato diversi cori a lei dedicati durante tutta la partita.

Era già successo nella passata stagione che Diletta ricevesse complimenti e cori durante una partita: in quell'occasione furono i tifosi della Roma a cimentarsi nel canto nei confronti della conduttrice di Dazn con un più morbido "Diletta Leotta, eh eh oh oh". La Leotta resta sempre una delle giornaliste sportive più amate dagli appassionati di calcio e non solo con il suo profilo Instagram che ad oggi vanta oltre 4,5 milioni di follower che non perdono tempo per invadere la sua bacheca di like e commenti di ogni genere.

#DilettaLeotta migliore in campo al San Paolo https://t.co/Fs9IelhUC0 — Il brigante Sven (@capuano_felix) September 30, 2019

