Il Napoli soffre ma piega il Brescia: 2-1 siglato Mertens e Manolas

Il Napoli di Carlo Ancelotti vince a fatica in casa contro il Brescia di Eugenio Corini e lo fa al termine di un match combattuto dal primo all'ultimo minuto. I gol della vittoria azzurra portano la firma di Dries Mertens, a meno uno da Maradona, e Kostas Manolas che hanno realizzato due reti nel primo tempo. Di Balotelli la rete della bandiera delle Rondinelle, alla prima gioia in Serie A a distanza di oltre tre anni dal suo ritorno. Annullati due gol, dal Var, uno per parte: uno di Manolas, nel primo tempo sull'1-0, per fallo di mano del greco e uno nella ripresa a Tonali sul 2-0 per gli azzurri per un fallo di Bisoli su Maksimovic in avvio di azione. Con questo successo il Napoli si porta al quarto posto in classifica a quota 12 punti, mentre il Brescia resta fermo a quota 6 punti.

Nel primo tempo il Napoli ci mette 13' a passare in vantaggio con Mertens che riceve la palla da Callejon e di destro batte Joronen. Il portiere del Brescia salva tutto su Llorente al 16' e al 19' Manolas firma il raddoppio ma l'arbitro annulla grazie al Var per fallo di mano dell'ex Roma. Il Napoli assedia il Brescia e in pieno recupero della prima frazione trova il raddoppio, questa volta buono, con il terzo tempo di testa di Manolas.

Nella ripresa Ospina respinge la bordata di Balotelli al 48' e al 51' Tonali segna il gol del 2-1 ma il Var annulla per un precedente fallo di Bisoli su Maksimovic. Mertens al 62' e Di Lorenzo al 65' sfiorano il 3-1 ma senza fortuna e al 67' Balotelli segna il gol del 2-1 di testa su assist di Tonali. Il Brescia pressa ancora per cercare il pareggio e lo sfiora un paio di volte con Balotelli mentre nel finale è Elmas al 97' a tentare il gol capolavoro ma il suo tentativo, dopo una grande serpentina, finisce fuori di poco.

Il tabellino

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas (66' Luperto), Maksimovic (76' Hysaj), Ghoulam, Callejon, Allan, Fabian, Zielinski, Mertens, Llorente (73' Elmas)

Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella (77' Mateju); Bisoli, Tonali, Dessena (71' Romulo); Spalek; Balotelli, Donnarumma.

Reti: 13' Mertens (N), 45' Manolas (N), 67' Balotelli (B)