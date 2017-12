Il Napoli stende 1-0 il Crotone e si laurea campione d'inverno

Il Napoli di Maurizio Sarri è ufficialmente campione d'inverno. Gli azzurri hanno espugnato per 1-0 l'Ezio Scida di Crotone e volano così a quota 48 punti in classifica e non corrono così il rischio di essere raggiunti e superati dalla Juventus, distante ora 4 punti ma che giocherà domani sera al Bentegodi contro l'Hellas Verona di Pecchia. Il gol di Hamsik, al terzo gol consecutivo e al 117esimo in carriera con la maglia del Napoli, ha dato un successo fondamentale ai partenopei che ora più che mai credono nella possibilità di vincere lo Scudetto. Il Crotone, invece, è reduce dalla seconda sconfitta consecutiva e resta fermo a quota 15 punti in classifica.

Il Napoli parte subito forte e chiude nella propria area di rigore il Crotone e già al 17' passa in vantaggio con Hamsik che sfrutta al meglio l'assist di Allan e buca Cordaz per l'1-0. Gli azzurri continuano a spingere e al 35' Cordaz compie un miracolo su Insigne. Nella ripresa il primo tiro del Crotone arriva al 53' con Stoian che per poco non va vicino al bersaglio grosso. Trotta impegna Reina al 62' e al 63' Insigne colpisce una clamorosa traversa. Il Napoli preme e impegna Cordaz con Hamsik, ma al 78' Reina compie un miracolo sulla conclusione di Crociata. All'88' Cordaz si supera ancora con un doppio intervento su Diawara prima e Callejon in un secondo momento.