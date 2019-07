Il Napoli torna alla carica: Wanda nel cinepanettone per convincere Icardi

Ingaggiare Wanda Nara come attrice nel cinepattone, potrebbe essere la carta giusta del Napoli per convincere Mauro Icardi a scegliere i partenopei.

A rilanciare l'indiscrezione è la Gazzetta dello Sport che svela la strategia di Aurelio De Laurentiis per battere la concorrenza della Juventus nella corsa a Icardi. Un tentativo in realtà era già stato fatto tre stagioni fa quando il bomber argentino era l'attaccante prescelto dall'imprenditore cinematografico per sostituire Gonzalo Higuain, acquistato dai rivali bianconeri. Ci furono vari incontri ma tutto finì con una nulla di fatto, il presidente Thohir ne ribadì l'incedibilità e Wanda e Maurito rimasero a Milano con un cospicuo rinnovo.

Dopo tre anni lo scenario è totalmente cambiato, la lunga querelle di questo campionato tra l'Inter e Icardi, la rottura insanabile con una parte della tifoseria e in ultimo le parole di ieri di Beppe Marotta mettono di fatto l'attaccante rosarino sul mercato. Di sicuro la Juventus non sta a guardare, vuole da tempo Icardi e con il presunto blitz ad Ibiza di Fabio Paratici ha messo in atto la sua strategia: cuocere a fuoco lento i nerazzurri e sferrare l'attacco decisivo solo dopo aver sfoltito il reparto avanzato con le partenze di Higuain e Mandzukic, in modo da ottenere il prezzo più vantaggioso possibile. Il Napoli di sicuro non intende mollare e proprio per questo, si legge sulla Rosea, in questi giorni il presidente De Laurentiis ritornerà a contattare Wanda Nara proponendogli nuovamente un ruolo importante nel prossimo film di Natale. Chissà forse potrebbe bastare per allontanare la voglia di Juve e spuntarla in questo avvincente duello di mercato.

