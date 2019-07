Neymar, difficile tornare Barça. Ora si offre anche alla Juventus

Neymar non intende rimanere a Parigi: la "prigione" dorata del Psg non è più di suo gradimento. Il sogno sarebbe quello di un ritono al passato in spagna, al Barcellona. Peccato che le vie verso la Catalogna non sono facilmente percorribili e così il campione sta sondando altri top club europei.

Ultimo tango a Parigi?

L'attaccante nonostante il malessere partirà per la tournée cinese del Psg ma ha dato ordini al suo intermediario Pini Zahavi di sondare un nuovo terreno di gioco. I club che potrebbero permettersi il talento brasiliano sono molto pochi in Italia. Tra questi c'è anche la Juventus, grande protagonista sul mercato con innesti di qualità che portano il nome di De Ligt, Rabiot e Ramsey. A Torino, Neymar potrebbe formare un duo esplosivo con Ronaldo. Al momento la destinazione bianconera sembra solo fantamercato.

Quella più praticabile è sicuramente quella del Real Madrid, che per mezzi economici è sicuramente la favorita. Inoltre, c'è da ricordare che Florentino Perez è da sempre innamorato di Neymar e quindi potrebbe essere disposto a spendere i 170 milioni per liberarlo da Parigi.