Ora Vidal, Eriksen in estate: così l’Inter studia la spallata

L'Inter derubata dalla Juventus del giovane talento Dejan Kulusevski prepara il colpo Arturo Vidal, per giocarsi fino in fondo il la corsa Scudetto. Il cileno è l'obiettivo della sessiona invernale di calciomercato. E per l'estate i neroazzurri puntano Christian Eriksen.

Al via il piano Scudetto, con un occhio all'anno prossimo

Antonio Conte ha bisogno di una marcia in più. Soprattutto a centrocampo. E infatti l'Inter sta lavorando per arrivare a Vidal, l'ex Juventus, ora al Barça è l'uomo giusto: voglia di vincere, gambe e cuore. Lo conosciamo bene. Lo ricordiamo tutti quando era bianconero. L'Inter lavora sul mercato e ha fissi in testa due obiettivi da centrare: lo Scudetto e una dinastia da costruire, per abbattere quella torinese.

Come fare? Il primo si deve giocare fino alla fine. E con un uomo in piu: Vidal - salvo colpi di scena inattesi, vedi l'affare Kulusevski - sarà il colpo invernale per raggiungerlo. Per l'estate serve qualcuno per colmare il gap con la Juve. L'uomo in questione è Eriksen. L'unico problema per arrivare al danese è la concorrenza dell'elite del calcio europeo, dove spiccano i nomi di Real Madrid e Barcelona. Il giocatore dal piede sopraffino e con una visione di gioca straordinaria ha un contratto con il Tottenham che reca, come data di scadenza, il 30 giugno 2020.

Già da oggi, il giocatore può essere contattato e convinto ad accetare una nuova sfida e una nuova squadra. Ovviamente, gli Spurs proveranno a trattenerlo grazie alla corte spietata di José Mourinho. Un tentativo in realtà c'è gia stato: nel 2019, la società è arrivata a offrire 9 milioni a stagione. Ma non c'è stato nulla da fare. Se il tentativo dello Special One dovesse fallire, Eriksen partirà a paramentro zero. A meno che qualcuno non lo compri prima: due società potrebbero avere questa possibilità. Una è il Manchester United, che aveva tentato di acquistarlo già in estate, senza però riuscirci e la seconda è il Psg, soluzione che permetterebbe al centrocampista di giocare la Champions e di incassare bei soldoni.