Paura per Eddy Merckx, ricoverato in ospedale dopo una caduta in bicicletta

Momenti di paura per Eddy Merckx, ricoverato in ospedale con un trauma cranico in seguito a una brutta caduta in bicicletta.

A riferire la notizia è il portale belga Het Nieuwblad, secondo cui Il Cannibale stava pedalando in bicicletta insieme ad alcuni amici nella giornata di ieri quando all’improvviso è finito violentemente a terra. Il belga ha subito un durissimo colpo alla testa, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Dendermonde. Secondo gli ultimi aggiornamenti si tratta di un grave trauma cranico e sarà sottoposto a esami più approfonditi nella giornata di oggi.

Tuttavia l'ex calciatore e amico di vecchia data Paul Van Himst ha tranquillizzato i media belgi: "Sono stato in contatto con sua moglie Claudine ieri sera. Secondo lei, va tutto bene e oggi sono previsti nuovi esami". Per fortuna solo un grande spavento dopo la comprensibile apprensione per il 74enne, che è dotato di un pacemaker al cuore. Merckx che appena giovedì era stato ospite d'onore al Festival dello Sport di Trento, al momento è ricoverato in una normale stanza d'ospedale e non è in terapia intensiva. Per ora i medici non si sbilanciano su quanto il campione belga, cinque volte vincitore del Tour de France, potrà essere dimesso.

