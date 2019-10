Paura per Mario Cipollini, operato al cuore dopo udienza in tribunale con l'ex moglie

Mario Cipollini è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci in seguito all'udienza in tribunale, per il processo in cui è accusato di violenze sull'ex moglie.

A rivelare l'accaduto è il giornale Novella 2000, l'ex campione di ciclismo si sarebbe sentito male presso il tribunale di Lucca e sarebbe quindi stato ricoverato all'ospedale di Ancona, dove sarebbe stato sottoposto ad un intervento di stent e ablazione al cuore.

''Sono veramente provato'' ha riferito, prima del ricovero l'ex velocista. A spiegare la situazione in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, è stato il dottor Corsetti, lo specialista in cardiologia che l’ha seguito in passato: ''Qualche settimana fa Mario mi ha chiamato, dicendomi che sotto sforzo non si sentiva bene, così abbiamo fatto un giorno di test. Sotto la lente d’ingrandimento abbiamo due tipologie di problemi: un’aritmia che ha sempre avuto ma che ora potrebbe essere in forma maggiore e una possibile alterazione, non seria, della morfologia cardiaca''.

Tuttavia Il Re Leone soffre di tachicardia e problemi cardiaci, fin dai tempi in cui correva e collezionava successi. La causa del ricovero sarebbe lo stress accumulato a causa delle vicende giudiziarie che lo vedono accusato di violenza nei confronti dell'ex moglie Sabrina Landucci, che lo ha denunciato lo scorso 2017 per violenze ripetute, affermando che il corridore sia arrivato a puntarle contro una pistola carica. La denuncia da parte della donna era arrivata dopo numerose liti. Cipollini si era addirittura presentato qualche anno fa nella palestra dove lei lavora, insultandola e sbattendola contro muri e vetrine del centro sportivo. Dopo la separazione, ha raccontato la Landucci in tribunale, l'ex campione avrebbe continuato a cercarla e seguirla, aggredendola verbalmente e fisicamente. Cipollini invece non ci sta e continua a respingere tutte le accuse.

