La pazza idea del Real Madrid: 300 milioni di euro per Mpabbé

Siamo ancora molto lontani dall'estate, i campionati sono ancora alle prima fasi, la Champions League non è ancora entrata nel vivo, ma sono già iniziate le indiscrezione sul calciomercato del 2020. Il Real Madrid è pronto, ancora una volta, a essere protagonista delle trattative. Ed è pronto a farlo battendo ogni record di spesa per un solo giocatore, superando così la spesa fatta dal Psg per prendere Neymar.

Offerta monstre

Sul taccuino dei blancos c'è un nome scritto a chiare lettere: si tratta di Kylian Mbappé. Fin qui nulla di cui stupirsi, l'attaccante francese del Paris Saint-German è ormai un giocatore affermato, campione del Mondo con i Blues a Russia 2018 e capace di spostare gli equilibri anche nelle coppe europee. Affianco al suo nome, la cifra di 300 milioni di euro. Cifra che i blancos sarebbero pronti a spendere per strapparlo da Parigi e portarlo a Madrid. Una cifra che supera ampiamente quella dell'acquisto pià caro della storia del calcio, ovvero Neymar, approdato in terra francese per la bellezza di 222 milioni di euro.

Oltre a fare i conti per pagare il francesce, gli spagnoli dovranno fare i conti con il patron del Psg, Nasser Al Khelaifi. Un uomo che è riuscito a tenere testa al Barcellona e impedire il ritorno in Catalunia del brasiliano Neymar. Da quanto rivela Il Corriere della Sera, Al Khelaifi si sarebbe già mosso per blindare Mpabbé, affronte un rinnovo contrattuale di 40 milioni a stagione. Numeri da capogiro che però potrebbero non bastare a trattenere l'attaccante in Francia. Infatti la corte spietata del Real potrebbe spingerlo fuori dalla terra natia, andando così abbracciare una leggenda del calcio come Zidane.

Fronte inglese per il Real

Ma il mercato delle Merengues non si ferma di certo qui. Nel mirino infatti avrebbero anche Raheem Sterling. L'offerta sarebbe già pronta e comporterebbe un versamento di 80 milioni di euro nelle casse del Manchester City con l'aggiunta di Gareth Bale. Il gallese infatti non rientra da tempo nei piani della società e il feeling con Zidane pare oramai essere giunto a termine: i troppi infortuni e le prestazioni discontinue hanno compromessa il suo posto da titolare. Inoltre il Real Madrid monitora l'evoluzione di Erling Braut Haaland, il talento danese in forza al Salisburgo, che in questo avvio di stagione sta brillando con prestazioni e numeri straordinari. In questo caso, Florentino Perez dovrà affrontare la concorrenza di Manchester United e Juventus, anch'esse interessate al giocatore.