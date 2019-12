Pioli pensa solo ai 3 punti: "Ibra? Babbo Natale arriva il 25 dicembre"

Stefano Pioli vuole vincere. A 20 giorni dal Natale e a ventiquattro ore dal match contro il Bologna di Siniša Mihajlović, l'allenatore rossonero pensa solo a portare il Milan ai 3 punti. La partita con i rossoblù si gioca in campo e fuori: le due squadre si scontrano anche sul calciomercato, entrambre stanno tentando di accaparrarsi Zlatan Ibrahimović.

Il prepartita

Vincere non è facile, come non lo è perdere se giochi al Milan, una delle squadre più titolate d'Europa. Pioli lo sa. Ma anche allenare è un bel lavoraccio. E Pioli sa anche questo. Lo dimostra nella conferenza stampa prima del match che chiuderà la 15esima giornata di Serie A, Milan e Bologna, quando ammette: " Allenare è facile quando sei a casa ". Ma i ritmi e il gioco sono in crescita e tutto lascia ben sperare. E Pioli sa anche questo. E infatti spiega: " Guardando le statistiche siamo a buon punto. Sul piano del gioco stiamo migliorando, ma dobbiamo lavorare ancora molto ".

L'obiettivo, anche se è molto distante è l'Europa: " Non sono venuto qui per fare un lavoro normale, chi viene al Milan deve per forza puntare all'Europa. Poi a fine stagione faremo i conti e vedremo dove siamo arrivati ". Per puntare all'Europa serve vincere. E a poche settimane dal Natale, l'allenatore ha solo un desiderio: " Se devo chiedere un regalo, io penso ai tre punti da prendere a Bologna". E ai giornalisti che parlano dell'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, risponde: "Se mi sentirei più tranquillo con Ibrahimovic? Babbo Natale arriva il 25 dicembre, voi da ottobre parlate di queste situazioni".

E il caso Piatek?