Platini rilasciato: "Hanno fatto tanto rumore per nulla"

Michel Platini è stato rilasciato dopo il caos scoppiato ieri quando era stato fermato con l'accusa di corruzione per l'assegnazione dei Mondiali in Qatar del 2022. L'ex fuoriclasse della Juventus ai microfoni dell'Equipe ha commentato amaramente la notizia del suo fermo: "C'è stato molto rumore per nulla ma ancora non capisco cosa c'entro in questa storia". Questa inchiesta è partita nel 2016 con Platini che ha sempre negato tutto e con il suo entourage che nella serata di ieri ha spiegato quanto successo nella convulsa giornata di ieri: "Dopo essere stato ascoltato come testimone l’anno scorso nel quadro della stessa inchiesta, nella giornata di oggi è stato messo in regime di custodia cautelare solo per ragioni tecniche".

Il comunicato si chiude con l'affermazione della totale estraneità ai fatti da parte dell'ex giocatore della Francia e vincitore di tre Palloni d'Oro: "Platini non ha assolutamente niente da rimproverarsi e afferma di essere totalmente estraneo ai fatti. Non si tratta in alcun modo di un arresto ma viene ascoltato come testimone, in una condizione voluta dagli inquirenti che permette di evitare che le persone ascoltate possano accordarsi fuori dalla procedura".

Chi ha voluto prendere parola è stato anche l'ex numero uno della Fifa Blatter che ai microfoni dell'Equipe ha fatto accuse pesanti: "Per me è una grande sorpresa. Platini mi ha chiamato dicendomi che aveva avuto un colloquio all’Eliseo con Nicolas Sarkozy il 23 novembre del 2010, nove giorni prima del voto per l’assegnazione del Mondiale 2022, e, inoltre, che lui e i suoi amici avrebbero potuto votare per il Qatar a causa degli interessi economici nazionali. Gli ho domandato se Sarkozy lo avesse costretto ma mi ha risposto di no. E' andata così: i quattro voti portati da Michel hanno fatto pendere la bilancia e gli Stati Uniti sono stati battuti".