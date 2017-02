Il presidente del Santos pungola Gabigol: "C'è chi ci ha lasciato e si è pentito"

Gabigol è stato il secondo acquisto più costoso dell'estate dell'Inter, dopo Joao Mario. Il talento brasiliano si sarebbe aspettato di giocare molto di più visto che fino a questo momento ha messo insieme solo 5 presenze tra campionato e Coppa Italia: 4 in campionato per un totale di soli 40 minuti e una in Coppa dove ha messo insieme 72 minuti contro il Bologna di Roberto Donadoni negli ottavi di finale.

Wagner Ribeiro, agente di Gabigol, a più riprese, ha ribadito l'insoddisfazione da parte del suo assistito e ora dal Brasile è il Presidente del Santos, Modesto Roma, ai microfoni di Fox Sport Radio a pungolare il 20enne attaccante dell'Inter: "I giocatori vogliono stare qui, si trovano bene in questa città. L’unico che ci ha lasciato è sconvolto perché non ha opportunità in Europa e sta già pensando di tornare indietro. Se sto parlando di Gabigol? Lo state dicendo voi..."