La previsione di Caressa: "In finale è più forte il Real"

A domanda secca ha risposto: "È più forte il Real Madrid". La previsione di Fabio Caressa ha colpito nel segno. "È ancora più forte il Real. Squadra contro squadra non lo so. Se la giocano, ma in finale è più forte il Real, perché c’è differenza. Non hanno mai perso le finali, l’ultima col Liverpool nell’85. Poi negli anni ’50 ai tempi di Eusebio, questo lo stanno sottovalutando”, dice il telecronista su Sky.

Che poi aggiunge: "Chi ci arriva così sa qual è la difficoltà, l’ansia è un ostacolo in più. La Juve dovrà essere più forte del Real e più forte dell’ansia, il tutto si è visto anche nei primi 20’ del ritorno control Monaco. Secondo me c’era un po’ di ansia. Poi non tutti i giocatori bianconeri hanno vinto molto a livello Europeo. Continuo a dare segnali d’allarme perché vedo un ottimismo ingiustificato, serve più razionalità, la squadra è forte, ma bisogna togliere convinzioni al Real. E per farlo la Juve deve segnare nei primi minuti. Ricordate, più tempo passa e più è favorito".