Il primo bacio di Cristiano Ronaldo e la sua fidanzata Georgina

Cristiano Ronaldo fa sempre parlare di sé, dopo la rottura con la bellissima top model Irina Shayk, il cuore del campione del Real Madrid batte per un'altra ragazza.

Il suo nome è Georgina Rodriguez. Di lei si sa molto poco. È una ragazza acqua sapone, molto diversa rispetto a una Irina Shayk o una Cristina Buccino. I due, dopo essere stati pizzicati insieme a Parigi il mese scorso, ora sono stati paparazzati in un ristorante di Madrid. Ma se nella capitale francese Ronaldo si era camuffato con un parrucchino per non farsi riconoscere, ora si gode l'amore della Rodriguez alla luce del sole.

Ronaldo e la sua Georgina, negli scatti rubati, dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, appaiono molto affiatati e si scambiano lunghi baci appassionati. Sul numero in edicola domani, mercoledì 28 dicembre, vengono pubblicati le immagini esclusive del primo bacio fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. I due ormai non si nascondono più e si mostrano innamorati anche davanti gli occhi indiscreti dei paparazzi.