Raiola fa infuriare lo United. Ora per Pogba servono 200 milioni di euro

Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United e questo è un dato di fatto. Il centrocampista francese piace e non poco a due club: il Real Madrid e soprattutto il suo ex club, la Juventus. Il 26enne è assistito da Mino Raiola che sta pressando e non poco i Red Devils con alcune dichiarazioni che non lasciano spazio ad interpretazione: "Lo United sa che Pogba vuole andare via". Queste dichiarazioni, però, hanno fatto perdere e non poco la pazienza del club inglese che per cederlo pretende una cifra monstre e incredibile: 200 milioni di euro.

Secondo quanto riporta il tabloid inglese Mirror, infatti, il Manchester United si sarebbe impuntato dopo le dichiarazioni di Mino Raiola e avrebbe alzato sensibilmente, da 160 a 200, il prezzo del cartellino. Il club inglese non ha fretta di vendere e ha dunque il coltello dalla parte del manico: chi vuole Pogba deve pagare la somma voluto dai Red Devils. Il Real Madrid era pronto ad offrire i cartellini di Gareth Bale e Toni Kroos più un conguaglio economico, anche se Pogba sarebbe intrigato dal tornare a Torino alla Juventus che si è già rinforzata e non poco sul mercato con gli acquisti di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e tra poco Matthij de Ligt, difensore dell'Ajax.