Ranieri si schiera con De Rossi: "L'avrei tenuto"

Daniele De Rossi continua ad essere al centro delle recenti questioni in casa Roma: l'ultima notizia riguarderebbe un presunto audio circolato su WhatsApp. Ma a schierarsi dalla parte del numero 16 non vi è stata solo la compagine del tifo giallorosso, ma anche il tecnico Claudio Ranieri che non ha esitato a proteggere lo storico centrocampista della Lupa: " Se mi fosse stato chiesto in quanto tecnico cosa fare con De Rossi, io avrei risposto che l'avrei tenuto, perché so che giocatore e che uomo è, che capitano è ".

Le parole di Ranieri

L'attuale mister della Roma ha poi confessato di non essere ancora riuscito a parlare con Daniele: " Sembra strano, ancora ci devo parlare, non abbiamo ancora avuto 5 minuti per noi. Ma l’ho visto bello determinato, come sempre. Certo, dentro di se sarà ‘squassato’, non dormirà la notte, ma chi ha dato tutto e giocato magari anche non al 100% l’ha fatto per l’attaccamento alla maglia, ai tifosi e alla squadra. Una notizia del genere ti sconvolge, è normale, ma ci devo ancora parlare ". E poi ha aggiunto: " Si parla spesso di leader, ce ne sono vari: c'è quello per la squadra, per la società, per i tifosi, per i social. E ci sono anche i leader per un allenatore. Daniele è un allenatore in campo, non ragiona in termini di ego fine a se stesso ma per la squadra. Sono i leader che gli allenatori vogliono ".

Ranieri ha concluso rivolgendo un appello ai sostenitori giallorossi: " Spero che l’ultima partita all’Olimpico sia una festa per Daniele. Il tempo delle contestazioni ci sarà, ma che sia per Daniele e per la Roma una dimostrazione d’amore. È la cosa più importante ".

