Razzismo, Mentana sta con Balotelli "Ha fatto tante fesserie ma stavolta.."

Enrico Mentana proprio non digerisce i razzisti e in particolare quelli che hanno attaccato Mario Balotelli durante il match di Seria A tra Brescia e Hellas Verona. E su Facebook esprime tutte la rabbia e la vergogna per i quei "buu" razzisti che ancora una volta hanno infestato il tifo italiano.

Il commento su Facebook per Balotelli

" Balotelli ha fatto mille fesserie nella vita. Ma ho avuto modo di ascoltare la curva dell'Inter martedì scorso e quella del Verona oggi, e mi sono vergognato per loro. Offesa, razzismo e provocazione continui. Come ieri all'Olimpico contro il Napoli. E poi dicono che il problema del calcio è il Var: sveglia ". Qualche riga non di più, così Enrico Mentana ha commentato a caldo quanto successo sugli spalti di Hellas Verona-Brescia dove dei tifosi veronesi hanno attaccato Super Mario con dei "buu" razzisti. Qualche manciata di parole per esprimere la sua vicinanza all'attaccante delle rondinelle, che aveva già espresso la sua rabbia in campo, afferrando il pallone durante un'azione di gioco e scagliandolo sugli spalti. E successivamente postando su Instagram un video della sfuriata con il commento: " Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi.. grazie di cuore. Avete dimostrato di essere veri uomini non come chi nega l’evidenza ".