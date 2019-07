Il Real accelera per Pogba: Juve alla finestra

Giorni caldissimi per Paul Pogba, il cui futuro non ha ancora trovato una base solida per la prossima annata. Una conferma è arrivata dal suo agente Mino Raiola, che in occasione delle visite mediche di de Ligt ha dichiarato: " Nulla è impossibile, viviamo alla giornata e vediamo cosa succede ". Il procuratore non ha dunque chiuso la porta alla Juventus, che già qualche mese fa ha riallacciato i contatti con il giocatore e il suo entourage. Da parte del francese ci sarà sempre l'ok, perché non ha mai nascosto di aver trascorso un'esperienza indimenticabile con i colori bianconeri. Ma nelle ultime ore il Real Madrid ha messo il piede sull'acceleratore per tentare l'affondo decisivo.

Il Real preme per Pogba

Le richieste economiche del Manchester United sono da urlo: 150 milioni di euro per acquistare le prestazioni sportive del talento francese. La Vecchia Signora stava pensando di inserire una contropartita tecnica, ma al momento si assiste ad una fase di stallo. Perciò i Blancos ne potrebbero approfittare, forti del tesoretto accumulato grazie ai 100 milioni di plusvalenza che potrebbero servire per formulare l'offerta convincente ai Red Devils. Non solo: i minori costi di ammortamento e il risparmio di alcuni stipendi hanno comportato effetti economici positivi per ben 15 milioni di euro.

La dirigenza spagnola tiene comunque viva la pista Eriksen, considerato il piano B qualora dovesse sfumare l'affare Pogba: il giocatore del Tottenham rappresenterebbe comunque un ripiego eccellente e un tassello fondamentale per il centrocampo del Real Madrid.

