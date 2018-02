Riecco Ciro: la Lazio è da Champions

Missione compiuta per la Lazio, che torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive (tre in campionato e una in Europa League) e soprattutto torna in zona Champions, scavalcando l'Inter e salendo così al quarto posto. Gli Inzaghi boys riescono inoltre a vincere per la prima volta in questo campionato una partita di lunedì, al terzo tentativo dopo le due sconfitte contro Torino e Genoa.

Un match facile per i biancocelesti, dominato dall'inizio alla fine, contro un Verona che mai ha dato prova di poter essere pericoloso, nonostante si giocasse la possibilità di andare a -2 dal Crotone quartultimo. A tratti sembrava addirittura una partitella d'allenamento attacco contro difesa. Decisivo, come spesso in questa stagione, Ciro Immobile, che non segnava da oltre un mese e si è regalato per il compleanno (oggi fa 28 anni) una bella doppietta, salendo così a 22 gol nella classifica marcatori. Con la doppietta del suo bomber, inoltre, la Lazio ha sfondato il muro delle 60 reti in campionato.

Unica nota stonata della serata laziale è arrivata nel prepartita dalle parole di Igli Tare, ds biancoceleste, che di fatto ha ufficializzato l'addio di De Vrij a giugno: «Ritiriamo la proposta di rinnovo fatta a De Vrij. Ha dato tanto al club e noi a lui, ma a fine stagione le nostre strade si divideranno, è una questione di correttezza» ha sentenziato il dirigente albanese. La Lazio, quindi, perderà il suo difensore migliore, destinato ad una big. Su di lui, tra le altre, Inter e Barcellona.

Dopo essere tornata in zona Champions, la Lazio ora è attesa da un ciclo di quattro partite di fuoco. Due di queste si possono considerare vere e proprie finali, che i biancocelesti giocheranno entrambe in casa all'Olimpico: giovedì arriva la Steaua nel ritorno di Europa League (1 a 0 per i rumeni a Bucarest), mentre mercoledì prossimo c'è il Milan nella semifinale di ritorno di coppa Italia (0 a 0 a San Siro). In mezzo, l'insidiosa trasferta sul campo del Sassuolo, mentre sabato 3 marzo c'è il big match con la Juve. Fra poco meno di due settimane, quindi, sapremo se la Lazio è pronta davvero per sognare in grande.