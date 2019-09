La rivelazione su Schumacher: "Michael è cosciente"

Sono giorni di fermento attorno alla figura di Michael Schumacher che nella giornata di lunedì, sotto falso nome, è stato trasportato presso l'ospedale di Parigi Georges Pompidou, all'interno dell'unità cardiologica, per una cura a base di cellule staminali. La notizia diffusa da Le Parisien ha avuto subito un grandissimo risalto mediato in giro per il mondo dato che da quasi sei anni non si conoscono le reali condizioni del sette volte campione del mondo. L'ex pilota di Ferrari, Benetton e Mercedes, sempre secondo quanto riporta il quotidiano francese, dovrebbe lasciare oggi la struttura ospedaliera, se il programma sarà stato rispettato, dopo due giorni intensi e dove medici ed infermieri hanno affollato il primo piano dell'edificio D del Georges Pompidou.

Le Parisien, inoltre, ha svelato come Michael Schumacher sia cosciente parlando di frasi rubate al personale sanitario con una dottoressa che avrebbe rivelato ad un collega: "Sì, Schumacher è nel mio reparto. E ti assicuro che è cosciente" . Se questa indiscrezione fosse davvero confermata sarebbe una notizia straordinaria e incredibile per tutti i suoi tifosi che in questi cinque anni e mezzo hanno vissuto con ansia la sua triste vicenda. Il quotidiano francese ha poi affermato come Schumi abbia ricevuto una visita gradita dal suo grande amico Jean Todt che si è intrattenuto per circa 45 minuti con l'ex campione del mondo di Formula Uno per poi lasciare l'ospedale da un'uscita secondaria per non farsi notare.

Schumacher è stato preso in cura dal luminare Philippe Menasché, numero uno della terapia cellulare applicata all'insufficienza cardiaca. Un suo ex collega il professor Pucéat, uno dei massimi esperti per quanto riguarda le cellule staminali embrionali e della loro applicazione in campo cardiologico, per patologie genetiche o congenite al Centro ospedaliero MMG, Marseille Medical Genetics ha parlato della situazione di Schumacher e le sue parole sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Non conoscendo il quadro clinico del paziente risulta difficile offrire una lettura precisa del tipo di trattamento applicato. Ma posso affermare che, tenuto conto del luogo di ricovero e del titolare delle cure, non si tratta di cure staminali al cervello. In quel reparto si lavora in particolare sull’applicazione delle staminali ai tessuti del cuore, ma essenzialmente a scopi anti-infiammatori. Le sperimentazioni di rigenerazione delle cellule cardiache infatti non hanno condotto finora ai risultati sperati".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?