Roma, battuta la concorrenza del Milan: accordo raggiunto con Veretout

La Roma è pronta a chiudere un altro colpo di mercato: è in dirittura d'arrivo la trattativa per Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina.

Dopo l'arrivo di Gianluca Mancini dall'Atalanta, secondo quanto riferito da SkySport dopo un incontro di tre ore tra Marco Giuffredi, procuratore del giocatore e la dirigenza giallorossa, è arrivata la svolta: il centrocampista francese avrebbe accettato l’offerta della Roma e nella serata di stasera potrebbe arrivare anche l’intesa finale tra le due società.

I giallorossi avrebbero convinto il giocatore, che lameno inizialmente sembrava preferire il Milan, alzando l’offerta per l’ingaggio: 2,7 milioni di euro a stagione al giocatore con un contratto di 5 anni fino al 2024, mentre alla Fiorentina andrebbero 17 milioni di parte fissa e 2 di bonus. Resta tuttavia ancora una lieve differenza da limare: 1 milione tra domanda (18) e offerta (17) ma l'intesa dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il francese, rientrato ieri sera a Firenze insieme alla moglie, è pronto a partire in qualsiasi momento per Roma per sostenere le visite mediche.

Il Milan, che aveva puntato forte sulla mezzala francese, offrendo come contropartita l'argentino Lucas Biglia, avrebbe definitivamente mollato la presa sul giocatore. A questo punto i rossoneri valutano Jean Michel Seri in uscita dal Fulham retrocesso in Championship. La proposta dei rossoneri per l'ivoriano è di un prestito oneroso a 2 milioni di euro e un diritto di riscatto a 15, ma sul giocatore è forte la concorrenza del Galatasaray.

