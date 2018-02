Roma-Milan, lite Gattuso-Kolarov "Ti spacco il c**o". Poi l'abbraccio

La 26esima giornata di Serie A ha visto il Milan imporsi all'Olimpico di Roma contro i giallorossi per 2-0. Un vittoria importante per i rossoneri che sembrano aver trovato la quadratura del cerchio. Una partita dominata ma non priva di momenti di tensione. Sopratutto tra l'allenatore Gattuso e il terzino avversario Aleksándar Kolárov.

La lite e il fair play

Lo scontro tra i due è avvenuto durante il primo tempo: Calabria, terzino milanista, perde palla sull'esterno, Kolarov borbotta qualcosa contro il giocatore. Gattuso è a breve distanza e carpisce le parole dell'ex Manchester City e risponde a tono: " Ti spacco il c**o, pensa a giocare ".

Kolarov con il pallone in mano per una rimessa, risponde e inizia il battibecco. Una scontro senza feriti, che termina nel migliore dei modi: qualche minuto dopo i due si abbracciano e si chiariscono. Una scena che di certo fa bene al calcio italiano.