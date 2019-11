La Roma vince nella bolgia turca, paura per Pellegrini

Giacomo Puglisi

Non si poteva sbagliare. La Roma si è presentata a Istanbul, in casa del Basaksehir (e alla presenza di Erdogan) con il bisogno assoluto di conquistare i tre punti. Missione compiuta agevolmente, ma con un episodio davvero spiacevole: mentre stava battendo un calcio d'angolo Lorenzo Pellegrini è stato colpito in testa da una monetina piovuta dagli spalti. Grande paura per il calciatore, momenti di tensione e gara sospesa per cinque minuti dall'arbitro Hategan, che ha chiesto al club turco di fare un annuncio i fare un annuncio attraverso l'altoparlante e ha poi parlato con i capitani delle due squadre.

Il centrocampista giallorosso si è procurato un taglio sulla testa ed è stato costretto a farsi mettere una fasciatura. Pellegrini è rimasto in campo dopo esser stato bendato ed è andato subito a battere il corner. Dopo alcuni minuti ha lasciato il campo a Ünder ma solo per il classico turnover in vista del Verona. Dopo questo fatto spiacevole, Istanbul rischia l'organizzazione della finale di Champions. Nonostante il risultato finale (3-0), l'atteggiamento della squadra di Fonseca, in avvio di partita, non è stato dei migliori. Il primo tiro in porta (non particolarmente pericoloso) arriva al 14' con Dzeko e cinque minuti dopo i giallorossi rischiano di ritrovarsi in svantaggio, ma Mancini è bravo a salvare sul tiro a botta sicura di Crivelli. Il pericolo sveglia la squadra di Fonseca che prima chiede un rigore al 22' (contatto dubbio fra Gunok e Zaniolo) e poi ne ottiene uno al 28' per un tocco di mano di Topal su tiro di Pellegrini, il migliore dei suoi. Dal dischetto è Veretout (al primo gol in Europa League) a realizzare l'1-0. Kluivert e Dzeko chiudono la pratica negli ultimi minuti del primo tempo, poi la Roma gestisce il risultato, facendo possesso palla e abbassando i ritmi, non dando mai al Basaksehir la possibilità di rientrare in partita. Fonseca ne approfitta per inserire anche Mkhitaryan, tornato a disposizione dopo due mesi esatti per una lesione all'adduttore.

Il 3-0 di ieri (primo successo romanista in Turchia) segue quello rifilato al Brescia domenica scorsa e certifica quindi la ripartenza dei giallorossi. Nell'altra partita del gruppo J di Europa League il Gladbach ha vinto 1-0 in Austria contro il Wolfsberger salendo così al primo posto nel girone (i tedeschi hanno 8 punti come la Roma ma hanno il vantaggio degli scontri diretti). Alla squadra di Fonseca, a questo punto, basta il pareggio nell'ultimo turno, da giocare in casa contro gli austriaci, per staccare il pass per i sedicesimi di finale.