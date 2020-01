Romero, illeso dopo un incidente: distrutta la sua Lamborghini

Sergio Romero, il portiere del Manchester United è stato coinvolto in un terribile incidente stradale, da cui ne è uscito fortunatamente illeso, a differenza della sua Lamborghini, completamente distrutta.

Tanta paura per il portiere Romero, che torna protagonista non per le prodezze in campo ma per un pericoloso incidente stradale, che fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza. Un passato in Italia nelle fila della Sampdoria e tante presenze con la maglia della sua Nazionale, l'estremo difensore argentino, in Inghilterra da cinque anni fatica a ritagliarsi spazio con il Manchester United. Chiuso dal più quotato David De Gea, quest'anno ha collezionato soltanto nove presenze tutte però tra Carabao Cup, Fa Cup ed Europa League. Dopo l'amara sconfitta di ieri ad Anfield Road contro il Liverpool, oggi lo United doveva ritrovarsi per gli allenamenti, in vista del turno infrasettimanale da giocare e così questa mattina il portiere si è diretto come sempre a Carrington, sede storica del centro sportivo dei Red Devils.

A quel punto come riporta il tabloid Sun, Romero ha perso il controllo alla guida e la sua vettura, una Lamborghini, è finita fuori strada. Il fatto è avvenuto proprio nei pressi del centro d'allenamento e la sua auto, dopo essere uscita fuori dalla carreggiata e schiantatasi contro il guardrail a bordo strada è rimasta in bilico. Fortunatamente l'argentino non ha riportato alcuna lesione mentre la Lamborghini, un bolide da 170 mila sterline si è completamente distrutta. La società ha confermato la veridicità della notizia con un comunicato e soprattutto ha fatto sapere che al di là dello spavento non ci sono state conseguenze per il suo giocatore, uscito illeso dalla vettura che si era fermata a ridosso degli alberi che costeggiano la corsia. Romero è riuscito addirittura ad allenarsi poi insieme al resto della squadra, nella prima seduta di preparazione alla sfida, in programma mercoledì contro il Burnley.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?