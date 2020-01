Ronaldo e Dybala, il bacio fortuito diventa virale

Galeotto fu... il gol. Sta diventando virale il bacio che, durante l'esultanza per la rete della vittoria contro il Parma, immortala Cristiano Ronaldo baciare sulle labbra il suo partner d'attacco ed uomo assist sul gol del 2-1, Paulo Dybala.

Un fermo immagine mostra i due che, abbracciati, corrono esultanti verso i proprio tifosi con l'istantanea che mostra come CR7 baci, fortuitamente e nell'impeto del momento, il fuoriclasse argentino.

Gli occhi attenti dei social non si sono fatti sfuggire l'occasione e si sono scatenati per questa istantanea che ormai è diventata virale. Se si guarda il video girato per intero, però, si nota chiaramente come Ronaldo baci in maniera del tutto fortuita il suo compagno di squadra nel momento in cui i due si girano per abbracciarsi.

Ai tifosi bianconeri però, il bacio importa relativamente: con i tre punti contro il Parma la Juve si è portata a +4 sull'Inter. Lo stesso CR7 ha postato, sul proprio profilo Instagram, una foto con le mani verso il cielo in segno di esultanza seguita dalla scritta "Happy to score again today, 3 important points" con gli ormai consueti hastag del popolo bianconero #finoallafine e #forzajuve.

Non è stata la prima volta, però, che tra Ronaldo e Dybala scorre un certo affetto. CR7 si era già reso protagonista di un simpatico siparietto davanti alle telecamere nei confronti del proprio partner d'attacco al termine di una gara in cui l'argentino aveva messo a segno una rete. Durante le consuete interviste post-gara, Ronaldo si è avvicinato baciando Dybala sulla guancia.

Oltre a Ronaldo, dopo la vittoria sul Parma, si sono scatenati sui social anche altri calciatori bianconeri. "Prendiamo questi 3 punti importanti e continuiamo il cammino. Una squadra come la nostra però deve voler di più, deve migliorare. Da Squadra. Per i grandi obiettivi", sottolinea su Twitter il difensore centrale Leonardo Bonucci.

"Dovevamo vincere e l'abbiamo fatto. Testa alla prossima!!", è il tweet del centrocampista bosniaco Miralem Pjanic. "Vincere, vincere, vincere", il motto dell'attaccante argentino Paulo Dybala. "Un pò più di tre punti", il commento, sempre su Instagram, del tuttofare francese Blaise Matuidi. "La seconda parte di una maratona è quella in cui bisogna aumentare la velocità", ammonisce l'esterno offensivo brasiliano Douglas Costa. "L'unica cosa che conta era vincere", ricorda il jolly colombiano Juan Cuadrado. Laconico il difensore brasiliano Alex Sandro: "+3".