Rosetti annuncia: "Il Var ai Mondiali in Russia? Probabile"

Roberto Rosetti è stato uno degli arbitri più bravi e stimati del nostro campionato. L'ex fischietto di Torino, attualmente, è il supervisore del progetto del Var in Italia. Ai microfoni di Radio Anchi'Io Sport, il 50enne piemontese ha promosso l'utilizzo della moviola in campo: "Il progetto Var in Italia sta procedendo in modo positivo. Anche ieri si sono verificate due situazioni oggettive di fuorigioco ed in entrambe l'intervento è stato preciso ed accurato, portando al giusto annullamento dei gol di Napoli e Milan. Siamo soddisfatti di come le cose procedono. Dobbiamo continuare a migliorare sul fronte dell'uniformità di interpretazione ed intervento".

Il Var potrebbe esserci anche ai Mondiali in Russia e Rosetti ha ammesso come questa sia un'eventualità: "Il 3 marzo ci sarà il meeting annuale dell'Ifab e questa riunione sarà risolutoria. Il presidente della Fifa, Infantino, crede nel progetto e nell'ultimo hanno vi ha investito molto. Non bisogna dimenticare mai che l'obiettivo finale è eliminare degli errori arbitrali, per il presidente Fifa l'obiettivo è un calcio più giusto, quindi senza errori che possono provocare danni importanti alle nazionali. Ritengo ci siano buone probabilità di vedere il Var in Russia".