Atleta di curling russo positivo al doping a PyeongChang

"Sarebbe una cosa stupida, e lui non è stupido". È incredula la reazione dell'allenatore Sergei Belanov, messo di fronte alla notizia che uno degli atleti della squadra russa mista di curling, Alexander Krushelnitsky, potrebbe avere assunto doping per migliorare le sue prestazioni.

Krushelnitsky è stato trovato positivo al meldonio, sostanza che è nella lista di quelle vietate dalla WADA, durante un controllo ai Giochi invernali di Pyeongchang. Un problema grosso, perché nella gara mista ha vinto un bronzo, ma anche assurdo, perché lo sforzo necessario per affrontare un match di curling non è certo tale da poter convincere un atleta ad andare contro le regole e assumere doping per migliorare il metabolismo.