Salvini in tackle: "Il Milan è imbarazzante. Al derby ne prendiamo tre o quattro"

Il Milan di Marco Giampaolo è ancora un cantiere aperto e in queste prime tre giornate, pur faticando molto, ha ottenuto due vittorie risicate dopo la sconfitta all'esordio contro l'Udinese. I rossoneri dopo aver steso 1-0 il Brescia con il colpo di testa di Calhanoglu, hanno fatto lo stesso ieri sera contro il Verona di Juric grazie al rigore realizzato da Piatek che torna così a segnare dopo oltre quattro mesi di digiuno.

Il Milan stenta e il leader della Lega Matteo Salvini intervistato da QSVS è entrato in gamba tesa sulla sua squadra del cuore: "Non sarà il Milan quello che abbiamo visto stasera, è la brutta copia di quello dell’anno scorso. È la terza partita, vero, ma se cambiamo 18 allenatori il risultato non cambia... è imbarazzante. A fine primo tempo a mio figlio che studiava inglese ho detto: ‘Sei convinto di andare al Derby sabato?'. Quella di questa sera non può essere giudicata una partita e mi chiedo come abbiate fatto voi a promuovere qualcuno stasera".

Salvini ha poi mostrato perplessità anche sulla nuova società che fa capo ad Elliott: "Quanti allenatori abbiamo visto negli ultimi anni? E quanto sono cambiati i risultati? Zero. Forse il problema sta più in alto, in società. Quando hai un fondo come proprietario. Boban e Maldini erano grandi in campo ma non è detto che abbiano successo anche in tribuna. Stiamo giocando peggio dello scorso anno, siamo una squadra da metà classifica". ​

L'ex vice Premier ha poi analizzato la prossima partita che dovrà giocare il Milan, il derby contro l'Inter: "L’anno scorso siamo andati al Derby convinti di essere favoriti e l’abbiamo presa in quel posto, sabato andremo a San Siro scegliendo se prenderne 3 o 4 ma la storia nei Derby poi può cambiare. Partiamo svantaggiati ma mai dire mai. Auguri a tutti gli interisti in studio: vincerete 3-0”.​