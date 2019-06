Sarri-Juventus, i tifosi del Napoli la prendono con ironia e con scaramanzia

Il ritorno in Italia di Maurizio Sarri è stato salutato con entusiasmo da tanti esteti del calcio e addetti ai lavori, meno da parte di tanti tifosi della Juventus e ancora meno dai suoi ex supporter del Napoli che non gli hanno affatto perdonato il "tradimento" per accettare la corte dei rivali storici. L'ex tecnico del Chelsea, però, durante la conferenza stampa e in più passaggi ha ribadito il suo amore per i partenopei, squadre del quale sono tifosi i figli e lui stesso fin da bambino: "Se al San Paolo mi applauderanno sarà perché mi amano, se mi fischieranno sarà sempre perché mi amano".

Sarri ha trovato anche il modo di ringraziare Aurelio De Laurentiis che ha invece provocato ancora il suo ex allenatore con alcune frasi al veleno: "Bestemmia ed urla, alla Juventus farà fatica ad adattarsi". Il Napoli, però, dal suo profilo Twitter ha voluto dare il suo bentornato in Serie A al suo ex tecnico che ha sfiorato lo Scudetto conquistando 91 punti, arrivando a un tiro di schioppo dalla famelica Juventus.

Il tutto è stato postato sul profilo ufficiale è stato accompagnato dalla didascalia 'Bentornato in Italia Mr Sarri!' e in questo video lungo un minuto ci sono tanti tifosi azzurri che a modo loro salutano il loro ex allenatore. Dall'augurio di vincere l'Europa League a quello di battere il record di 91 punti ma arrivando secondo, passando per i numeri 13 e 17, considerati avversi dalle persone scaramantiche. I tifosi azzurri, però, come sempre si dimostrano maghi dell'ironia e della scaramanzia e tra cornetti e numeri "sfortunati", hanno dato la loro benedizione o maledizione sulla panchina della Juventus.