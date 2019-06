Sarri si libera dal Chelsea: la Juve lo aspetta

Maurizio Sarri può esultare, almeno per il momento: nella riunione tenutasi nella giornata di ieri Fali Ramadani - agente del tecnico italiano - ha incontrato la dirigenza del Chelsea, che non avrebbe opposto resistenza all'intenzione da parte del mister di lasciare i Blues. Il vertice tra le parti è avvenuto a Londra e avrebbe avuto dunque un esito piuttosto positivo: l'addio del Comandante dovrà essere solamente formalizzato e poi si procederà a limare tutti i dettagli e gli accordi del caso.

No all'indennizzo

Abramovic era stato già avvertito da Marina Granovskaia circa l'intenzione di Sarri: la qualificazione in Champions League e la vittoria dell'Europa League però non hanno fatto vacillare il club inglese, che da diverso tempo avrebbe tra le mani Frank Lampard come probabile prossimo tecnico.

Nessun indennizzo: è questa la volontà da parte di entrambe le società; se ci sarà si tratterà di una tipologia cifrata, segreta. I rapporti tra le due dirigenze sono piuttosto eccellenti, perciò il fatto che la Juve sia interessata ad un giocatore del Chelsea non è da considerarsi come ricatto: la Vecchia Signora ha messo nel mirino Emerson Palmieri, ricercato con insistenza già ai tempi della Roma. C'è infine da risolvere il nodo Higuain: chi dovrà provvedere a pagare le ultime mensilità? Le parti convergeranno sicuramente in una soluzione, indipendentemente da quale sarà il futuro di Maurizio Sarri.

