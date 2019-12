Doppietta azzurra a Saint Moritz: trionfa Goggia, seconda Brignone

Splendida doppietta azzurra nel SuperG di Saint Moritz, Sofia Goggia torna al successo precedendo per un solo centesimo sulla compagna di squadra Federica Brignone.

Ancora una fanstastica impresa per i colori azzurri nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sulla pista di Saint Moritz Sofia Goggia trionfa nel SuperG con un solo centesimo di vantaggio su Federica Brignone, che come nel gigante americano di Killington ha chiuso alle spalle di una compagna di squadra allora fu Bassino. Una gara strepitosa quella delle due italiane, praticamente identica, con la bergamasca che ha vinto davvero per questione di centimetri con il tempo di 1’12”96. Le due azzurre hanno preceduto sul podio la statunitense Mikaela Shiffrin, terza a 13 centesimi.

Una gara pazzesca per Sofia che trionfa sulla pista Engiadina, nonostante abbia perso il bastoncino nella parte finale. Un contrattempo che non le ha impedito di chiudere al primo posto. E' il settimo successo di Coppa del Mondo, il primo di questa stagione dopo che la tappa della velocità a Lake Louise non le aveva regalato soddisfazioni. Per la Brignone invece è la conferma di un avvio di stagione straordinario: seconda nel gigante di Killington, quinta a Soelden, settima nel superG di Lake Louise lo scorso fine settimana. Per l’Italdonne è la seconda doppietta della stagione: già nel gigante di Killington Marta Bassino aveva già vinto davanti alla Brignone.

Grande gioia per la sciatrice bergamasca che a fine gara ha dichiarato a Raisport: "Nel finale ho convogliato tutto sulle gambe. Questa è la prima doppietta insieme e speriamo di farne altre. Bello questo podio, viviamo tanti mesi insieme. Domani farà il mio esordio nella nuova disciplina dello slalom parallelo. Ti costringe ad avere un tempismo diverso, più rapido e breve. Speriamo ma oggi intanto mi godo questa giornata". Grande rammarico invece per la Brignone che non ha nascosto la sua delusione: "Mi brucia per un centesimo. Sono contenta per la mia gara di oggi, nel salto finale sono andata un po' lunga ho preso velocità ma c'è stata qualche sbavatura, potevo fare qualcosa di meglio".

Importantissimo balzo in avanti nella classifica di specialità per Brignone e Goggia, che sono rispettivamente seconda (116) e terza (100) dietro a Viktoria Rebensburg (129). Nella generale di Coppa del Mondo domina Shiffrin con 532 punti contro i 264 della tedesca e i 241 di Brignone.

